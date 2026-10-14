CSGT mở đường đưa người dân bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu

Ngày 14/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ đưa một phụ nữ bị nhồi máu cơ tim đến Bệnh viện Vùng Tây Nguyên kịp thời.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại thôn Hà Thông, xã Đắk Wil, Tổ Cảnh sát giao thông Cư Jút thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Đức Lập), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp đưa người dân đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT kịp thời đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh vện.

Anh Vương Thanh Sơn, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Đắk Wil, cho biết trên xe có bà Bàn Mùi Quan (SN 1980, cùng trú tại địa phương) đang trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim, cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác do đồng chí Trần Hồ Nam làm Tổ trưởng, đồng chí Y Ngô Ê Nuôl làm Tổ viên nhanh chóng báo cáo chỉ huy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, đồng thời sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhân đến Bệnh viện Vùng Tây Nguyên.

Trong suốt hành trình, các cán bộ Cảnh sát giao thông chủ động mở đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển qua những đoạn đông xe, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa rút ngắn thời gian đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời và sự tích cực cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ, bà Quan đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định.

Sau sự việc, gia đình bà Quan đăng tải lời cảm ơn trên mạng xã hội, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Đức Lập).

Việc kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp giữa ca tuần tra đêm góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần thiết.