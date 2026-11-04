CSGT mở đường đưa người bị tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Clip CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi mở đường đưa người bị tai nạn lao động đến bệnh viện.

Ngày 4/11, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở người bị tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km1534+200 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Đăk Hà, Tổ CSGT khu vực 2 nhận được đề nghị hỗ trợ của anh Nguyễn Hoàng Sang (ngụ xã Đăk Tô). Thời điểm này, anh Sang đang chở anh Trần Quang Ánh (SN 1998, ngụ thôn Đăk Mốt, xã Đăk Tô) bị thương do tai nạn lao động đến bệnh viện.

Ngay sau đó, Trung tá Hồ Hữu Tú làm tổ trưởng và Trung tá Bùi Minh Trí đã sử dụng xe đặc chủng, bật thiết bị ưu tiên, khẩn trương dẫn đường cho phương tiện chở nạn nhân.

Xe CSGT dân đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Theo gia đình, trước đó, anh Ánh cùng người thân sửa chữa mái tôn nhà. Sáng 4/11, trong lúc tiếp tục thi công, anh không may trượt chân, ngã từ mái nhà xuống đất. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, gia đình thuê xe đưa anh đến bệnh viện tuyến trên.

Trên đường đi, nhận thấy cần rút ngắn thời gian di chuyển, tài xế Sang đã đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ. Nhờ đó, chỉ sau khoảng 9 phút, phương tiện đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2. Các cán bộ CSGT còn hỗ trợ người nhà đưa nạn nhân vào khoa cấp cứu trước khi trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Tươi (mẹ anh Ánh) cho biết, nhờ có lực lượng CSGT dẫn đường, gia đình mới đưa con đến bệnh viện nhanh chóng, kịp thời. Hiện Ánh đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.