CSGT mở đường 30 km, cứu bệnh nhân nguy kịch

Ngày 18/9, theo tin từ Bộ Công an, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ, sử dụng xe đặc chủng mở đường khoảng 30 km, đưa một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: Bộ Công an.

Theo đó, khoảng 20h40 ngày 16/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km1794 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế xe ô tô con biển kiểm soát 86D-006.57.

Trên xe có ông Nguyễn Ngọc Xem (65 tuổi, trú tại buôn Ol, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch do bị bục ruột, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trung Thành làm Tổ trưởng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ người bệnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe đặc chủng mở đường đưa người dân đến bệnh viện. Ảnh: Bộ Công an.↵

Lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe đặc chủng mở đường đưa người dân đến bệnh viện.

Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe ô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, trực tiếp mở đường, dẫn phương tiện chở bệnh nhân di chuyển trên quãng đường khoảng 30 km đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu.