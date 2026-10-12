CSGT lưu ý nguy cơ mất an toàn từ xe hư hỏng, xe điện độ chế

Không chủ quan với phương tiện

Trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, mỗi phương tiện lưu thông trên đường không chỉ phục vụ việc đi lại mà còn gắn liền với sự an toàn, tính mạng của nhiều người.

Vì vậy, việc duy trì tình trạng kỹ thuật tốt là yêu cầu quan trọng, đồng thời thể hiện trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và người điều khiển đối với hành khách.

Từ thực tế công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, CSGT TP.HCM khuyến cáo các chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe theo quy định. Những bộ phận cần đặc biệt chú ý gồm hệ thống lái, phanh, lốp, hệ thống treo, đèn, còi và các thiết bị an toàn.

CSGT TP.HCM yêu cầu không độ chế xe điện.

Việc kiểm tra cần được thực hiện kỹ lưỡng trước khi đưa phương tiện vào khai thác, không làm qua loa, hình thức. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành, chủ phương tiện phải kịp thời sửa chữa, khắc phục triệt để; tuyệt đối không đưa xe chưa bảo đảm an toàn kỹ thuật vào hoạt động.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, áp lực về thời gian, doanh thu hay hiệu quả kinh tế không thể là lý do để bỏ qua những dấu hiệu mất an toàn.

Một lỗi kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Việc kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách luôn được tăng cường.

Bên cạnh trách nhiệm của chủ xe và doanh nghiệp, người lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi xuất bến. Khi phát hiện xe có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, tài xế phải báo cáo, yêu cầu kiểm tra, sửa chữa và không tiếp tục điều khiển khi phương tiện chưa đáp ứng điều kiện an toàn.

CSGT TP.HCM nhấn mạnh, bảo đảm an toàn kỹ thuật không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với con người. Kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng đúng quy định và kiên quyết không sử dụng phương tiện không an toàn là những giải pháp thiết thực để phòng ngừa tai nạn trên mỗi hành trình.

Không độ chế xe điện

Bên cạnh nguy cơ từ phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, tình trạng tự ý thay đổi kết cấu, can thiệp hệ thống điện và bộ phận vận hành của xe đạp điện nhằm tăng tốc độ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với học sinh.

Xe đạp điện ngày càng phổ biến trong việc đi lại của học sinh. Tuy nhiên, một bộ phận người sử dụng vẫn tự ý thay đổi bình điện, can thiệp vào các bộ phận của xe để tăng tốc độ.

Việc thay đổi kết cấu, tính năng vận hành có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi người điều khiển còn hạn chế về kỹ năng quan sát và xử lý tình huống.

Trên đường phố, những tình huống bất ngờ như người đi bộ sang đường, phương tiện phía trước giảm tốc, chuyển hướng hoặc xuất hiện chướng ngại vật đòi hỏi người điều khiển phải phản ứng kịp thời. Nếu chạy nhanh hoặc thiếu kinh nghiệm, học sinh có thể không xử lý được tình huống, dẫn đến va chạm, tai nạn.

Hiện trường một vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe điện.

Ngoài nguy cơ tai nạn giao thông, việc tự ý can thiệp hệ thống điện, sử dụng bình điện hoặc linh kiện không phù hợp, lắp đặt sai kỹ thuật còn có thể gây chập điện, cháy trong quá trình sử dụng, sạc và bảo quản xe.

Thực tế, vào giờ cao điểm, vẫn còn tình trạng học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang, thiếu chú ý quan sát, không chấp hành đúng quy tắc giao thông. Những hành vi này không chỉ đe dọa an toàn của bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người đi đường khác.

Để phòng ngừa nguy cơ, CSGT TP.HCM khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra tình trạng phương tiện, không tự ý thay đổi kết cấu, hệ thống điện hoặc các bộ phận ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Đồng thời, cha mẹ cần hướng dẫn con đi đúng phần đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ khi qua giao lộ, chuyển hướng.

CSGT TP.HCM kiểm tra, xử lý tài xế xe khách vi phạm.

Nhà trường cần duy trì giáo dục an toàn giao thông thường xuyên, gắn với các tình huống thực tế để học sinh nhận diện nguy cơ và biết cách xử lý phù hợp. Bản thân mỗi học sinh cũng cần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành pháp luật, không tự ý độ chế phương tiện.

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng, cùng ý thức trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông, sẽ góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo vệ học sinh trên đường đến trường và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.