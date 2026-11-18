Đây là cách tiếp cận mới của CSGT Công an tỉnh Lào Cai và rất thiết thực hướng tới khơi dậy sự tự giác, phòng ngừa vi phạm trước khi người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT Lào Cai đưa lời nhắc đến “thực khách” trước lúc điều khiển phương tiện

Gần đây trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cán bộ CSGT thuộc đội CSGT số 1 Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại một cơ sở ăn uống, tiến hành tuyền truyền, trao đổi trực tiếp với những người đang ngồi ăn tại quán được các "thực khách" ủng hộ.

Hình ảnh cán bộ CSGT thuộc đội CSGT số 1 Công an tỉnh Lào Cai tuyền truyền, trao đổi trực tiếp với những người đang ngồi ăn tại quán (ảnh cắt từ clip).

Trong không gian sinh hoạt quen thuộc, câu chuyện chấp hành quy định về nồng độ cồn được đặt ra ngay khi thực khách còn có thể lựa chọn cách trở về an toàn nhất cho bản thân.

Điểm đáng chú ý ở cách tuyên truyền này nằm ở thời điểm và đối tượng tiếp cận. Lời nhắc được chuyển đến cả người sử dụng rượu, bia và chủ cơ sở kinh doanh. Nhờ đó, trách nhiệm bảo đảm an toàn có thêm sự tham gia của những người phục vụ, những người cùng bàn và người tổ chức cuộc gặp.

Tuyên truyền tại quán ăn giúp gắn thông điệp pháp luật với một quyết định cụ thể: sau bữa ăn, ai sẽ điều khiển phương tiện và về bằng cách nào. Khi được nhắc nhở sớm, người dân có thêm cơ hội chủ động sắp xếp việc đi lại, tránh để cuộc vui dẫn đến hành vi vi phạm trên đường.

Việc cán bộ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi cũng tạo điều kiện để người nghe tiếp nhận thông tin trong hoàn cảnh thực tế của mình. Khoảng cách giữa nội dung tuyên truyền và hành vi cần thay đổi được rút ngắn. Thông điệp “Đã uống không lái” vì vậy gắn với chính chiếc xe, hành trình và sự an toàn của mỗi thực khách.

Từ góc độ phòng ngừa, giá trị của cách làm này nằm ở khả năng tác động trước khi nguy cơ trở thành sự việc. Một lời nhắc đúng lúc có thể giúp người trong cuộc cân nhắc lại quyết định cầm lái, đồng thời tạo cơ hội để bạn bè, người thân cùng khuyên nhủ và hỗ trợ và chấp hành.

Phát huy vai trò của chủ quán và người cùng bàn

Theo nội dung đi kèm clip, lực lượng CSGT Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn; đồng thời chủ động phối hợp với nhà hàng, quán ăn để tuyên truyền, vận động chủ cơ sở và thực khách chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Trong cách tiếp cận này, chủ quán có thể trở thành người tiếp tục chuyển tải lời nhắc tới khách hàng. Việc nhắc khách lựa chọn phương tiện phù hợp, hỗ trợ liên hệ taxi hoặc người thân đón về là những hướng phối hợp thiết thực có thể khuyến khích. Những người cùng bàn cũng có thể giúp nhau thực hiện lựa chọn an toàn, bắt đầu từ việc tôn trọng người từ chối uống rượu, bia vì còn phải lái xe.

Để tuyên truyền có sức thuyết phục, cán bộ CSGT thuộc đội CSGT số 1 Công an tỉnh Lào Cai thực hiện nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thái độ trao đổi cần chuẩn mực và tôn trọng người nghe. Sự gần gũi trong tiếp xúc, đi cùng yêu cầu chấp hành rõ ràng, giúp người dân hiểu mục đích của lời nhắc và trách nhiệm của bản thân.

Hình ảnh cán bộ CSGT Lào Cai trực tiếp tuyên truyền tại cơ sở ăn uống gợi mở một hướng làm cụ thể trong vận động người dân chấp hành pháp luật giao thông.