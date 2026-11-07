CSGT Lào Cai phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tốc độ trong đêm

Tối 6/11, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Yên Bình tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 70. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm.

20h30 ngày 6/11, phóng viên Báo Xây dựng có mặt tại Km31+100, quốc lộ 70, nơi tổ công tác do Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 làm tổ trưởng, cùng 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Yên Bình lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.Chỉ sau khoảng 20 phút triển khai nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 19L4-798x do anh Lê Quang H (sinh năm 1985, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển có biểu hiện vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,537 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện còn không có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Anh Lê Quang H được lực lượng CSGT thông báo về lỗi vi phạm và các quy định xử phạt.

Trước đó, tối 5/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ trên tuyến đường Điện Biên, qua đó phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Khoảng 20h30, tổ công tác do Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3, Công an phường Yên Bái và lực lượng an ninh trật tự cơ sở có mặt trên tuyến đường Điện Biên để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Sau khoảng 15 phút triển khai nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô BKS 21V9-721x do anh Nguyễn Văn T (trú tổ 6, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) điều khiển vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,304 mg/lít khí thở.

Anh Nguyễn Văn T (trú tổ 6, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) khai nhận đã uống bia cùng bạn bè trước khi điều khiển phương tiện.

Đến 21h15, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe máy điện BKS 24AA-368.xx do anh Hoàng Hồng S (trú tổ dân phố Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái) điều khiển, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,743 mg/lít khí thở.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn, anh Hoàng Hồng S (trú tổ dân phố Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái) không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, có dấu hiệu bỏ chạy nên bị khống chế.

Đại úy Nguyễn Xuân Thắng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian gần đây, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định và các lỗi vi phạm khác.

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ cả ban ngày và ban đêm. Qua thực tế, các phương tiện thường có xu hướng chạy quá tốc độ vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đến 22h30, lực lượng CSGT phát hiện xe mô tô BKS 21B2-035.xx chạy với tốc độ 58km/h, vượt quá tốc độ cho phép 50km/h.

Qua kiểm tra, người điều khiển là anh Lê Trang Q (SN 1995, trú tổ dân phố Minh Tân, phường Yên Bái) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,581 mg/lít khí thở. Anh Q khai nhận đã uống rượu cùng bạn bè, nghĩ rằng ban đêm sẽ không có lực lượng kiểm tra nên vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đến 22h41, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 24A-270.xx do anh Đặng Quốc B (SN 1985, trú phường Yên Bái) điều khiển chạy 70km/h, tốc độ cho phép 50km/h, vượt quá 20km/h.

Anh Đặng Quốc B (SN 1985, trú phường Yên Bái) cho biết, vừa đi tiếp khách nghĩ về muộn ko bị lực lượng CSGT kiểm tra xử lý.

Đến 22h, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe mô tô BKS 21B1-999.xx do anh Nguyễn Văn H (trú phường Âu Lâu) điều khiển vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,043 mg/lít khí thở. Anh H khai nhận đã uống bia cùng bạn bè trước khi lái xe.

Theo Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, thời gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong khung giờ ban đêm. Trọng tâm là kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Các tổ công tác được bố trí linh hoạt trên những tuyến trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn có tình hình giao thông phức tạp, kết hợp sử dụng thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm.