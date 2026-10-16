CSGT Lào Cai phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt tại Lễ hội Mường Lò 2026

Sáng 16/10, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Lễ hội Mường Lò năm 2026, theo đó, đại tá Trần Xuân Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an liên quan tổ chức khảo sát thực tế khu vực sân vận động cùng các địa điểm xung quanh, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội. Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế, lực lượng chức năng xây dựng phương án tổng thể, xác định các khu vực trọng điểm, bố trí lực lượng và phương tiện phù hợp.

Đại tá Trần Xuân Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Công an tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ các lực lượng theo phương án đã xây dựng, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội.Việc chủ động xây dựng phương án từ sớm nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia các hoạt động tại Lễ hội Mường Lò năm 2026 an toàn, văn minh".

Khoảng 10h, tại Km 173+100, quốc lộ 32, tổ công tác do trung tá Đinh Trọng Phong, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 tổ chức kiểm tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ hội trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Giàng A T (sinh năm 1987, trú tại xã Phình Hồ) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21KA-230.xx có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Kết quả đo cho thấy, nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện là 0,042 mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã ghi nhận vụ việc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Trung tá Đinh Trọng Phong cho biết: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ hội Mường Lò năm 2026, lực lượng CSGT duy trì tuần tra, kiểm soát lưu động 24/24h trên các tuyến đường được phân công quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đối với khu vực vòng ngoài nơi diễn ra lễ hội, các tổ công tác tập trung phân luồng, hướng dẫn phương tiện, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát từ xa nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Theo thông báo của UBND tỉnh Lào Cai ngày 13/10/2026, việc phân luồng giao thông được triển khai trên đường tỉnh 174, đoạn từ Km 2+300 (gần Công an phường Nghĩa Lộ) đến Km 4+500 (gần Cây xăng Nghĩa Hằng). Thời gian phân luồng từ 16h - 22h30 ngày 16/10.

Đại úy Trần Hải Nam hiện công tác tại Đội CSGT đường bộ số 2 chia sẻ: "Trong dịp diễn ra Lễ hội Mường Lò năm 2026, tôi được tăng cường lực lượng, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân và du khách tham gia các hoạt động lễ hội. Trong thời gian diễn ra tôi cùng các cán bộ, chiến sĩ triển khai nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện".

Cụ thể, phương tiện đi từ hướng phường Yên Bái đến xã Mù Cang Chải và ngược lại di chuyển theo quốc lộ 32 hoặc đường Hoàng Liên Sơn. Đối với các phương tiện đi từ xã Trạm Tấu đến phường Nghĩa Lộ và ngược lại, lộ trình thay thế là tuyến đường 2/9 - đường An Hòa - Dốc Đỏ.

Việc điều tiết giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, vòng đại xòe với sự tham dự của 2.026 người và cùng sự có mặt trên 10 nghìn khán giả.