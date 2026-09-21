CSGT Lào Cai kịp thời đưa cháu bé khó thở đến bệnh viện cấp cứu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Ngọc Minh và Thiếu tá Vũ Ngọc Đắc phát hiện cháu G.T.S, sinh năm 2015, trú tại xã Tả Phìn, có biểu hiện sức khỏe bất thường. Nhận thấy tình trạng của cháu cần được cấp cứu kịp thời, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng, phối hợp cùng anh G.A.G. (sinh năm 1985, bố cháu S.) đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh để cấp cứu.

Cháu S được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thời điểm này, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến khá đông, tổ công tác vẫn khẩn trương hỗ trợ gia đình, đưa cháu đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất và bàn giao cho nhân viên y tế tiếp nhận, cấp cứu.

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống cấp thiết, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.