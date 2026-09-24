CSGT Lạng Sơn xử nghiêm vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Trung thu

Lúc 20h ngày 23/9, tại Km 21+800, quốc lộ 4B, đoạn qua trung tâm xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm nồng độ cồn., nhiều trường hợp trong số này còn vi phạm vượt mức kịch khung.

Đơn cử, lúc 20h07 cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh L.V.T (SN 1995, trú tại thôn Hòa Bình, xã Lộc Bình điều khiển xe mô tô BKS 12T1-188xxx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,837 mlg/lít khí thở (vượt hơn 2 lần mức vi phạm kịch khung là 0,4 mlg/lít khí thở).

Tại thời điểm kiểm tra, anh L.V.T cho biết: Bản thân vừa đến nhà bạn dự Tết trung thu nên quá chén, nghĩ là dịp Tết, nhiều người cùng vui vẻ, chúc tụng nhau sẽ không bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nên dù say xỉn anh vẫn điều khiển xe về nhà.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên này cũng không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xác minh, xử lý theo quy định.

Tương tự, lúc 20h16 cùng ngày, tổ công tác trên cũng phát hiện anh H.S.Đ (SN 1999, trú tại xã Lộc Bình) điều khiển xe mô tô 12L1-139xxx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,506 mlg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Bên cạnh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhiều thiếu niên chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy điện đi chơi trung thu. Khoảng 20h10, tổ công tác phát hiện Vi Thị H (SN 2011, trú tại thôn Tĩnh Gia, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe máy điện BKS 12AA-094xxx vi phạm các lỗi không có gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển, không có chứng nhận đăng ký xe; người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện.

Tại thời điểm kiểm tra, H cho biết: Đang cùng bạn đến xã Lộc Bình chơi trung thu thì bị kiểm tra, xử lý. Dù lấy lý do nhà xa, lần đầu vi phạm để xin bỏ qua nhưng tổ công tác vẫn kiên quyết lập biên bản tạm giữ phương tiện để xác minh, xử lý nghiêm.

Chỉ trong ngày 23/9, tổ Cảnh sát giao thông Lộc Bình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra 92 lượt phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm.

Trong đó chủ yếu là các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… khi đi chơi trung thu.

Từ đầu năm đến nay, tổ Cảnh sát giao thông Lộc Bình đã kiểm tra gần 20.000 lượt phương tiện; phát hiện, xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm giúp hạn chế tai nạn giao thông.

Thời gian tới nhất là trước, trong và sau dịp Tết trung thu năm nay, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý; chủ yếu tập trung vào các trường hợp thanh, thiếu niên để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn, mất an toàn giao thông.

Clip ghi nhận tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, xử lý thanh, thiếu niên vi phạm giao thông.

Anh Đức