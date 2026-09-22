CSGT Lâm Đồng tuyên truyền an toàn giao thông tại 22 trường học

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các Đội, Trạm CSGT đường bộ vừa phối hợp với công an các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới. (Ảnh:CALĐ)

Hoạt động được triển khai từ ngày 18-21/9 tại 22 trường tiểu học, THCS và THPT, với sự tham gia của 16.722 giáo viên, học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kỹ năng điều khiển xe gắn máy. Qua đó, giúp học sinh nhận biết các nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Học sinh trao đổi, trả lời câu hỏi về các quy định và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong buổi tuyên truyền. (Ảnh:CALĐ)

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, lực lượng CSGT đã phát 9.313 tờ rơi cung cấp kiến thức, quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh.

Dịp này, 3.366 bản cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng được ký kết, nhằm nâng cao trách nhiệm của học sinh, giáo viên và gia đình trong phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông.

Cán bộ CSGT hướng dẫn học sinh kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. (Ảnh:CALĐ)

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, hoạt động tuyên truyền tại trường học sẽ tiếp tục được triển khai, góp phần hình thành ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học.