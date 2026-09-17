Trong lúc tuần tra, kiểm soát tại Km1794, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, do Trung tá Nguyễn Trung Thành làm Tổ trưởng, nhận được đề nghị giúp đỡ từ tài xế xe ô tô con.

CSGT Lâm Đồng mở đường 30km, đưa người bục ruột đi cấp cứu.

Trên xe lúc này có ông Nguyễn Ngọc Xem (SN 1961, trú tại buôn Ol, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng), đang trong tình trạng nguy kịch do bị bục ruột, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác nhanh chóng báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ người bệnh.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe ô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, trực tiếp mở đường, dẫn phương tiện chở bệnh nhân vượt quãng đường khoảng 30km đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

CSGT Lâm Đồng hỗ trợ mở đường 30km, đưa người bục ruột đi cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu.

Thời gian qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ dẫn đường hoặc trực tiếp sử dụng xe chuyên dụng đưa nhiều bệnh nhân, người gặp nạn trong tình trạng nguy kịch đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã giúp người bệnh, người bị nạn được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất, tranh thủ giờ vàng để các y, bác sĩ can thiệp, cấp cứu, qua đó góp phần bảo toàn tính mạng và hạn chế những tổn thương về sức khỏe.