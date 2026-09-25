CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ cháu bé bị co giật đến bệnh viện

Cháu bé được lực lượng CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa đến cơ sở y tế nơi gần nhất sau khi lên cơn co giật

Khoảng 11 giờ ngày 25/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại đường liên bon Phi Lơ Te 1, xã Quảng Tân, Tổ CSGT Tuy Đức, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân.

Thời điểm này, hai người lớn chở theo một cháu bé có biểu hiện co giật, sức khỏe bất thường đến cơ sở y tế. Khi gặp lực lượng CSGT, người nhà đề nghị hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu.

Theo Đại úy Nguyễn Đình Tuấn, Tổ trưởng Tổ CSGT Tuy Đức, nhận thấy tình trạng của cháu cần được hỗ trợ khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng phương tiện của lực lượng đưa cháu cùng người thân đến Trung tâm Y tế gần nhất.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu bé được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp nhận và cấp cứu.

Cháu bé được lực lượng CSGT hỗ trợ là Ng. H. Tr. B. (SN 2020), ở bon Phi Lơ Te 1, xã Quảng Tân. Theo người nhà, hiện cháu Bắc đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Việc kịp thời hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp của tổ công tác đã giúp cháu bé nhanh chóng được tiếp cận với các dịch vụ y tế cần thiết.

Clip CSGT Lâm Đồng dùng xe chuyên dụng chở cháu bé co giật đến nơi cấp cứu