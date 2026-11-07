CSGT khống chế đối tượng liên quan vụ mất trộm ô tô ở Quảng Ninh

Ngày 7/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh) cho biết, khoảng 15h48 hôm qua (6/11), anh N. (chủ một cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại phường Uông Bí) trình báo việc bị mất 1 ô tô con nhãn hiệu Kia Sonet, màu đỏ, không gắn biển kiểm soát.

Theo thông tin trên tem kiểm định, phương tiện trước đó mang biển kiểm soát 89A-390.16.

CSGT khống chế đối tượng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát, nắm tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để phát hiện, truy tìm phương tiện.

Đến khoảng 16h20 ngày 6/11, tại khu vực cây xăng Phúc Xuyên, đường Trần Nhân Tông, phường Uông Bí, tổ công tác phát hiện ô tô nhãn hiệu Kia Sonet, màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, có đặc điểm trùng khớp với phương tiện được thông báo mất trộm.

Tiến hành kiểm tra thông tin trên tem kiểm định, lực lượng chức năng xác định biển kiểm soát của phương tiện cũng trùng khớp với thông tin do anh N. cung cấp.

Nhận định phương tiện có liên quan đến vụ việc, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế người đàn ông có liên quan, đồng thời đưa người và phương tiện về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ theo quy định.