CSGT Khánh Hòa xử phạt cả tài xế và chủ xe chở quá tải trên cao tốc Vân Phong - Cam Lâm

Ngày 1/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, đơn vị đã chỉ đạo Tổ CSGT số 6 xác minh, dừng kiểm tra xe tải biển số 61C-374.xx.

Đội CSGT số 6 dừng phương tiện để xử lý (Ảnh: CSGT).

Phương tiện do anh Đ.T.H (sinh năm 1980, trú tại xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Qua kiểm tra và cân tải trọng thực tế, lực lượng chức năng xác định xe chở hàng vượt trọng tải cho phép 48,51%. Làm việc với tổ công tác, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 30-50%.

Hành vi này quy định tại Nghị định 168 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238) của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải B.K, lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện vi phạm nêu trên, với mức phạt tiền từ 20-24 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc chở hàng vượt quá trọng tải cho phép không chỉ làm giảm khả năng phanh, tăng nguy cơ mất an toàn khi lưu thông mà còn gây áp lực lên kết cấu hạ tầng giao thông.

Lái xe và chủ phương tiện cần kiểm soát chặt khối lượng hàng hóa trước khi vận chuyển, chấp hành nghiêm quy định về tải trọng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.