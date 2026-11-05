CSGT Khánh Hòa xử lý 2 trường hợp bốc đầu xe, đánh võng trên đường từ clip mạng xã hội

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý hai trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được ghi lại trong các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh người điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh (bốc đầu) trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là H.T.H (SN 2005, trú xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa).

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85CA-093.xx chạy bằng một bánh và không có giấy phép lái xe theo quy định.

Phòng CSGT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

Trong một vụ việc khác, từ thông tin do Cục CSGT chuyển đến, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng trên đường số 12, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Nam Nha Trang.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là N.T.H (SN 2013, trú phường Nam Nha Trang). Chủ phương tiện là L.N.B.N (SN 1984, trú phường Nha Trang).

Tại cơ quan công an, người điều khiển và chủ phương tiện đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt đối với N.T.H về hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; đồng thời xử phạt L.N.B.N về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu người điều khiển và chủ phương tiện viết cam kết không tái phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng. Đặc biệt, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc không đủ điều kiện điều khiển theo quy định.