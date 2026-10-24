CSGT Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, quê tỉnh Phú Thọ), 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác kiểm tra một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng lúc bị bắt giữ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện Cường đang có mặt trên xe và xác định đây là phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, Cường lên xe khách tại đầu tuyến Quốc lộ 27C. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện đối tượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng CSGT đã bàn giao Cường cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

CSGT Khánh Hòa bắt giữ đối tượng.

Các phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Cường.

Trong đó, Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Duy chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; còn Cường chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.