CSGT khẩn trương mở đường, bế nam sinh bất tỉnh đi cấp cứu

Sáng 30/10, tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) gồm Trung tá Tạ Quang Hùng và Đại úy Trương Hoàng Long được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao Quang Trung - Văn Khê.

Khoảng 9h50', một thầy giáo trường Quốc tế PCT Hà Nội lại gần tổ công tác với tâm trạng lo lắng, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

CSGT mở đường cho xe ô tô chở nam sinh đến bệnh viện.

Theo chia sẻ của thầy giáo tên C.M.T.B, nhà trường đang đưa một nam sinh có tiền sử bệnh tim, bị sốt cao và rơi vào tình trạng mê man đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó trời mưa, mật độ phương tiện đông, giao thông di chuyển chậm khiến chiếc xe ô tô chở nam sinh khó khăn khi tiếp cận bệnh viện.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của nam sinh rất nguy cấp, tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ. Xe mô tô tuần tra được sử dụng để mở đường cho ô tô chở nam sinh di chuyển, hướng thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trung tá Tạ Quang Hùng bế nam sinh vào khu vực cấp cứu.

Khi xe vừa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cán bộ CSGT nhanh chóng bế nam sinh đang mê man vào khu vực cấp cứu, tranh thủ từng phút để em sớm được các y, bác sĩ chăm sóc.

Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng để lại nhiều cảm xúc đối với thầy giáo B. và những người chứng kiến. Lời cảm ơn từ nhà trường, gia đình nam sinh là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy và hành động thiết thực của Trung tá Tạ Quang Hùng và Đại úy Trương Hoàng Long. Trên những cung đường làm nhiệm vụ, bên cạnh việc bảo đảm giao thông thông suốt, các chiến sĩ còn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống cần thiết.