CSGT CATP Huế tăng cường kiểm soát vận tải, ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế liên tiếp phát hiện hai vụ việc liên quan đến hàng hóa chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Kiểm soát vận tải, phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai vụ việc liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông.

CSGT CATP Huế tăng cường kiểm soát vận tải, ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đồng Hà đến Huế, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã bố trí tổ công tác kiểm tra phương tiện trên tuyến.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa được xác định hơn 100 triệu đồng.

Vụ việc cho thấy vai trò của công tác kiểm soát vận tải trong việc kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong lưu thông hàng hóa, góp phần ngăn ngừa nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc thâm nhập thị trường.

Phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc trong quá trình hạ tải

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 50H-141.58 do ông Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại TDP 5, xã A Lưới 2, thành phố Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải cùng 3 bao áo khoác chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

CSGT CATP Huế tăng cường kiểm soát vận tải, ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Trong định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững, việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng hóa, tuân thủ quy định vận tải cần trở thành trách nhiệm chung của doanh nghiệp, chủ phương tiện và người kinh doanh. Mỗi hành vi kinh doanh có trách nhiệm, mỗi chuyến hàng bảo đảm tính hợp pháp sẽ góp phần xây dựng thị trường lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho phát triển bền vững./.