CSGT Huế phát hiện xe khách vi phạm qua dữ liệu giám sát

Ngày 26-10, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một xe khách vi phạm quy định về vận tải khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Trước đó, qua tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống giám sát của Cục CSGT, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe khách do ông P.V.T. (SN 1984, trú tại TP Huế) điều khiển. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện phương tiện không có phù hiệu vận tải theo quy định và chở hàng hóa trong khoang chở khách.

Với các vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 6,7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

Tài xế và phương tiện bị xử phạt.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (TP Huế) cũng bị xử phạt 22 triệu đồng về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm. Giấy chứng nhận đăng ký xe bị tạm giữ theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 28,7 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc tiếp tục đưa phương tiện vào hoạt động khi đã bị tước hoặc thu hồi phù hiệu vận tải là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định.

Trạm CSGT Phú Lộc khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh và phù hiệu vận tải; không đưa phương tiện đã bị tước hoặc thu hồi phù hiệu vào hoạt động. Các đơn vị cần tăng cường quản lý lái xe, phương tiện, không giao xe cho người điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm.