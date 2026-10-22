CSGT Huế phát hiện tài xế dương tính ma túy, không có giấy phép lái xe

Ngày 22/10, thông tin từ Công an TP Huế, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) phát hiện, lập biên bản xử lý một trường hợp lái xe ô tô tải dương tính với chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Tài xế xe tải dương tính với ma túy. Ảnh: CSGT.

Khoảng 21h30 ngày 21/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 dừng, kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-920.XX do tài xế C.V.H. (sinh năm 1996, trú tại TP Hà Nội) điều khiển.

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy. Kết quả xác định người này dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về 2 hành vi gồm điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Phương tiện vi phạm cùng các giấy tờ liên quan cũng bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Mức phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm là 53 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.