CSGT Huế phát hiện một tài xế xe tải không có bằng lái và dương tính với ma tuý

CSGT Huế kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trước hiểm họa ma túy.

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 21/10/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế đã phát hiện một tài xế ô tô tải dương tính với chất ma túy, đồng thời không có giấy phép lái xe. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa ma túy khi cầm lái, đòi hỏi sự quyết liệt trong kiểm tra, xử lý và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Ma túy khi cầm lái: Nguy cơ từ những vi phạm nghiêm trọng

Khoảng 21h30 ngày 21/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường phụ trách, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế, đã tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 29H-920.XX do tài xế C.V.H (sinh năm 1996; trú tại thành phố Hà Nội) điều khiển.

CSGT Huế kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trước hiểm họa ma túy.

Nhận thấy người lái xe có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy. Kết quả cho thấy tài xế dương tính với Amphetamin và Methamphetamine (ma túy đá). Qua kiểm tra giấy tờ, người này còn không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai hành vi: điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe; đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện cùng giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

An toàn giao thông đường bộ trước hiểm họa ma túy

Ma túy tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, có thể làm biến đổi khả năng nhận thức, phán đoán, kiểm soát hành vi và phản ứng trước những tình huống bất ngờ. Khi điều khiển phương tiện, những tác động này làm gia tăng nguy cơ mất kiểm soát tay lái, xử lý sai tình huống và gây tai nạn.

CSGT Huế kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trước hiểm họa ma túy.

Đối với xe tải, phương tiện có kích thước và khối lượng lớn, hậu quả từ một quyết định sai lầm có thể đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người lái, người đi đường và gây thiệt hại về tài sản. Vì vậy, ma túy khi cầm lái không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự coi nhẹ trách nhiệm đối với cộng đồng.

Vụ việc tại Huế cho thấy việc kiểm tra có trọng tâm, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn giao thông đường bộ.

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và những hành vi nguy hiểm khác.

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi tài xế cần chủ động nói không với ma túy, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định; doanh nghiệp vận tải cần nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giáo dục người lao động.

Một xã hội phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn bằng mức độ an toàn, chất lượng cuộc sống và trách nhiệm cộng đồng. Kiên quyết ngăn chặn ma túy khi cầm lái chính là góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, bảo vệ con người và giữ gìn bình yên trên mọi tuyến đường./.