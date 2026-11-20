Cụ thể, qua nắm tình hình, phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đồng Hà đến Huế, Đội CSGT đường bộ số 2 đã bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT Huế phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa được xác định hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô BKS 50H-141.58 do Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại TDP 5, xã A Lưới 2, TP Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

Lực lượng chức năng khoảng phát hiện 5 tấn vải cùng 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải cùng 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.