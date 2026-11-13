CSGT hóa trang ghi hình, một ngày phát hiện 130 ô tô vi phạm tốc độ trên Quốc lộ 14

Hóa trang ghi hình, phát hiện hàng trăm vi phạm

Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, Phòng CSGT Công an Tp.Đồng Nai đang triển khai lực lượng hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận các trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), qua đó xử lý bằng hình thức phạt nguội.

Lực lượng CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đo tốc độ phương tiện trên tuyến Quốc lộ 14.

Theo đó, đơn vị bố trí 2 tổ công tác hóa trang, thực hiện đo tốc độ phương tiện nhằm chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn trên tuyến.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 12/11, Trạm CSGT Đồng Phú bố trí 2 tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến. Trong đó, tổ công tác số 1 làm nhiệm vụ tại xã Bù Đăng, phát hiện và xử lý 30 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong khi đó, tổ công tác số 2 triển khai tại xã Đồng Tâm, phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm giao thông. Sau đó, tổ tiếp tục tuần tra tại phường Đồng Xoài, qua kiểm tra phát hiện thêm 10 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi lấn làn, vượt xe không bảo đảm an toàn.

Thống kê từ ngày 9/11 đến 12/11, Trạm CSGT Đồng Phú phát hiện hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, 220 trường hợp vi phạm tốc độ được gửi thông báo phạt nguội; 25 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20km/h. Ngoài ra, lực lượng chức năng lập biên bản trực tiếp 184 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, riêng ngày 9/11, qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT ghi nhận 130 ô tô vi phạm tốc độ. Một số trường hợp chạy vượt quá giới hạn cho phép trên 20km/h, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng do người lái khó xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ, trong khi quãng đường phanh kéo dài.

Anh Lê Quang Tuấn Hiền, tài xế nhà xe Thùy Linh chạy tuyến Tp.HCM – Lâm Đồng, cho biết luôn chú trọng chấp hành quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Sau khi ghi nhận vi phạm, lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh, xác minh thông tin phương tiện và gửi thông báo đến chủ xe theo quy định. Dữ liệu vi phạm cũng được đồng bộ trên ứng dụng VNeTraffic để người dân tra cứu, tiếp nhận thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan.

Việc kết hợp lực lượng hóa trang với thiết bị ghi hình giúp mở rộng phạm vi giám sát, hạn chế tình trạng tài xế chỉ giảm tốc độ khi phát hiện chốt CSGT rồi tiếp tục vi phạm tại những khu vực khác.

Phạt nguội để nâng cao ý thức, ngăn ngừa tai nạn

Trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Khổng Văn Lĩnh, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an Tp.Đồng Nai cho biết, việc bố trí lực lượng hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đo tốc độ là giải pháp được đơn vị tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Theo Trung tá Lĩnh, bên cạnh kiểm soát tại các vị trí phù hợp, đơn vị còn tổ chức tuần tra lưu động, sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi nhận vi phạm. Với những phương tiện không thể dừng ngay tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng sẽ trích xuất hình ảnh, xác minh thông tin và gửi thông báo xử lý.

"Việc ghi hình, xử lý qua hình thức phạt nguội giúp lực lượng CSGT mở rộng phạm vi giám sát, phát hiện vi phạm ngay cả khi không có tổ công tác trực tiếp dừng phương tiện trên đường. Riêng ngày 9/11, đơn vị ghi nhận 130 ô tô vi phạm tốc độ, cho thấy vai trò của thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác kiểm soát, phòng ngừa vi phạm", Trung tá Khổng Văn Lĩnh cho biết.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm tại chỗ đối với tài xế không chấp hành quy định về thiết bị giám sát hành trình.

Cũng theo Trung tá Lĩnh, mục đích xử lý không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà còn tạo tính răn đe, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Người điều khiển phương tiện cần hiểu rằng, dù có hay không có lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ, hành vi vi phạm vẫn có thể bị phát hiện và xử lý qua hệ thống thiết bị nghiệp vụ.

Đơn vị đặc biệt chú trọng các trường hợp chạy quá tốc độ ở mức cao, tái phạm và những hành vi nguy hiểm như vượt xe không bảo đảm an toàn, đi sai phần đường, làn đường. Đây đều là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn, đe dọa tính mạng và sức khỏe người tham gia giao thông.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, Trạm CSGT Đồng Phú tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả của việc chạy quá tốc độ; khuyến cáo người dân chấp hành biển báo, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ khi qua khu dân cư, nút giao, trường học hoặc khi thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

Đơn vị cũng phối hợp với doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện nhắc nhở lái xe chấp hành quy định; đồng thời cùng chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đường bộ rà soát những bất cập về biển báo, vạch kẻ đường, điều kiện quan sát để kiến nghị khắc phục.

Phương tiện vi phạm tốc độ, chạy vượt quá 20km/h so với giới hạn tối đa 50km/h tại đoạn đường được ghi nhận.

Trung tá Khổng Văn Lĩnh khuyến cáo, Lái xe cần tuân thủ tốc độ quy định, lựa chọn vận tốc phù hợp với điều kiện đường sá, thời tiết và mật độ phương tiện; không phóng nhanh, vượt ẩu, luôn giữ khoảng cách an toàn, nhất là tại khu vực đông dân cư và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

"Mỗi người tham gia giao thông cần xác định chấp hành quy định về tốc độ trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng, không chỉ để tránh bị xử phạt. Trạm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh", Trung tá Khổng Văn Lĩnh nhấn mạnh.

Dưới đây là một số trường hợp phương tiện vi phạm tốc độ được lực lượng CSGT ghi nhận qua hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý phạt nguội.