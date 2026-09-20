CSGT hỗ trợ mở đường đưa người uống nhầm hóa chất đi cấp cứu

Clip CSGT Gia Lai hỗ trợ mở đường đưa người bị ngộ độc đến bệnh viện. Clip của người dân ghi lại.

Ngày 19/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Chinh, P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai, Trung tá Vũ Việt Hùng và Đại úy Ngô Trung Thành (Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) nhận được đề nghị hỗ trợ đưa một người bị ngộ độc đi cấp cứu.

Thời điểm này, ô tô BS: 51M-683.xx bật tín hiệu khẩn cấp, lưu thông theo hướng Chư Prông đi trung tâm Pleiku. Tài xế cho biết trên xe đang chở một người bị ngộ độc, cần nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nhận thấy người bệnh cần được cấp cứu kịp thời, tổ công tác lập tức sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển nhanh đến bệnh viện.

CSGT Gia Lai hỗ trợ đưa nạn nhân bị ngộ độ đến bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất để cấp cứu, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, bệnh nhân là Mùa A.G. (33 tuổi, ngụ xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai), nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc do uống nhầm hóa chất. Người này uống nhầm chất làm đông mủ cao su, khiến vùng miệng, lưỡi bị tổn thương.

Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân tạm ổn và được chuyển Khoa Nội để tiếp tục theo dõi. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Đến ngày 20/9, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.