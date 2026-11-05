CSGT hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu
Khoảng 9 giờ 30 ngày 4-11, Tổ CSGT khu vực 2 (thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi) làm nhiệm vụ tại Km1534+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hà, Quảng Ngãi) thì nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ anh Nguyễn Hoàng Sinh (2004, trú xã Đăk Tô) về việc mở đường đưa người bị thương đi cấp cứu.
Nạn nhân là anh Trần Xuân Ánh (1998, trú xã Đăk Tô, Quảng Ngãi) bị thương do tai nạn lao động. Tổ CSGT khu vực 2 khẩn trương sử dụng xe đặc chủng và thiết bị ưu tiên để dẫn đường cho xe cấp cứu di chuyển nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2. Phản ứng nhanh chóng của Tổ CSGT khu vực 2 đã kịp thời giúp người dân vượt qua nguy hiểm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ".
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/csgt-ho-tro-dua-nguoi-bi-nan-di-cap-cuu-post360533.html