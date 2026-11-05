CSGT hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu

Cán bộ Tổ CSGT số 2 cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân là anh Trần Xuân Ánh (1998, trú xã Đăk Tô, Quảng Ngãi) bị thương do tai nạn lao động. Tổ CSGT khu vực 2 khẩn trương sử dụng xe đặc chủng và thiết bị ưu tiên để dẫn đường cho xe cấp cứu di chuyển nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2. Phản ứng nhanh chóng của Tổ CSGT khu vực 2 đã kịp thời giúp người dân vượt qua nguy hiểm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ".