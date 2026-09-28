Hai cán bộ CSGT Hải Phòng mở đường đưa bé 4 tuổi gặp nguy hiểm đi cấp cứu. (Nguồn: FB Hải Phòng)

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, trưa 28/9, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Thành phố) nhận được lá thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của một cặp vợ chồng trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng CSGT trong lúc con nhỏ của họ gặp nguy hiểm.

CSGT sử dụng xe chuyên dụng mở đường chở cháu bé 4 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

Theo nội dung thư, sáng cùng ngày, trên đường đưa con trai là cháu Hoàng Minh (4 tuổi) đi làm cùng, cháu bé bất ngờ bị đau bụng dữ dội, nôn mửa và có dấu hiệu lịm đi.

Là người từ nơi khác đến, trong lúc bối rối giữa giờ cao điểm giao thông đông đúc, đường xa lạ, hai vợ chồng không thể tìm được bệnh viện hay trạm y tế gần nhất.

Đúng lúc hoang mang nhất, hai vợ chồng di chuyển qua khu vực làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Phát hiện sự việc, hai cán bộ Lưu Đức Dương và Phùng Văn Hoàng (Đội CSGT đường bộ số 3) lập tức sử dụng phương tiện nghiệp vụ, chủ động mở đường và hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng cấp cứu kịp thời.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế nhanh chóng, cháu Hoàng Minh đã qua khỏi cơn nguy hiểm và sức khỏe hiện đã ổn định.

Trong thư, gia đình cháu bé xúc động chia sẻ: “Hành động ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn là nghĩa cử nhân văn sâu sắc vì Nhân dân phục vụ... Xin chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí luôn nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó”.

Theo Công an TP Hải Phòng, hành động đẹp, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong lúc khó khăn, nguy cấp của hai cán bộ CSGT Lưu Đức Dương và Phùng Văn Hoàng đã tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CSGT Hải Phòng.