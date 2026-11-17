Video: CSGT Hà Nội xử phạt loạt xe khách đi vào phố cấm trong giờ cao điểm

Theo quy định của TP Hà Nội, xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm đi vào khu vực phố cổ trong các khung giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe khách vẫn cố tình đi vào đường cấm trong giờ cao điểm để đón, trả khách.

Sáng 17/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại nhiều tuyến phố, tập trung xử lý xe khách trên 16 chỗ vi phạm quy định về giờ hoạt động. Thời gian kiểm tra trong buổi sáng kéo dài từ 6h đến 9h.

Tại phố Nguyễn Hữu Huân, biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ được đặt rõ ràng, nhưng một số tài xế vẫn không chấp hành. Tuyến phố này cấm loại xe trên hoạt động trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h đến 9h và 16h đến 19h30 hằng ngày.

Khoảng 7h35, tổ công tác phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 14H-01XXX do tài xế N.B.C. cầm lái đi vào tuyến phố trong thời gian bị cấm. CSGT lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra và lập biên bản vi phạm.

Giải thích với lực lượng CSGT, tài xế cho biết mới được cấp giấy phép lái xe vào ngày hôm trước nên chưa nắm rõ quy định hạn chế xe khách trên 16 chỗ tại khu vực này.

Với lỗi đi vào đường có biển báo cấm, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chỉ ít phút sau đó, tổ công tác phát hiện xe khách trên 16 chỗ vi phạm mang biển kiểm soát 29E.45X.XX.

Với lỗi vi phạm này, tài xế Đ.C.C bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong sáng nay, tổ công tác tiếp tục phát hiện, lập biên bản xử lý thêm nhiều trường hợp xe khách vi phạm tương tự.

Đại úy Tạ Đình Khánh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm bị phạt tiền 4-6 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Việc hạn chế xe khách hoạt động trong giờ cao điểm tại Hà Nội nhằm giảm áp lực giao thông, nhất là ở những tuyến phố có mặt đường hẹp, mật độ phương tiện lớn.

Theo quy định của thành phố, xe hợp đồng dưới 29 chỗ được hoạt động cả ngày. Ngược lại, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Nếu muốn hoạt động trong khung giờ hạn chế, các phương tiện này phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Riêng xe trung chuyển hành khách được hoạt động 24/24h nhưng phải có phù hiệu theo quy định của Sở Xây dựng.