CSGT Hà Nội xử phạt điểm trông ô tô lấn cả lòng đường, vỉa hè

Sáng 9/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại điểm trông giữ xe trên đường Hoàng Đạo Thúy (phường Thanh Xuân).

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định điểm trông giữ xe do Hợp tác xã Thành Công quản lý. Theo giấy phép được cấp, đơn vị này được sử dụng tạm thời một phần lòng đường phố Hoàng Đạo Thúy (một bên lòng đường theo chiều xe chạy), đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương, để trông giữ ô tô.

Phạm vi được cấp phép có chiều dài 65m, chiều rộng 2m, tổng diện tích 130m²; thời gian sử dụng từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Nhiều ô tô được trông giữ tại lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện Hợp tác xã Thành Công đã sử dụng cả lòng đường và vỉa hè để trông giữ phương tiện, không đúng nội dung giấy phép được cấp.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị về hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu chấm dứt vi phạm, thu hẹp phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích được cấp phép.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt Hợp tác xã Thành Công. Ảnh: Đình Hiếu

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hoạt động trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè góp phần đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện trên đường phố. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải chấp hành nghiêm các điều kiện, phạm vi, diện tích và thời gian hoạt động; không tự ý mở rộng khu vực trông giữ, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với công an cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng môi trường giao thông thông thoáng, an toàn và thuận tiện cho người dân.