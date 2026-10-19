CSGT Hà Nội xử lý xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ

Ngày 19/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố cổ, tập trung phát hiện, xử lý những trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra lưu động tại các tuyến phố có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là khu vực các bãi trông giữ xe, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê trên phố Hàng Tre, Tràng Thi và khu vực các bệnh viện.

Qua kiểm tra, CSGT và Công an phường Hoàn Kiếm trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở, nhân viên trông giữ xe và khách đến giao dịch chấp hành quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các chủ bãi trông giữ phương tiện, cơ sở kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, đồng thời hoạt động trông giữ phương tiện phải thực hiện đúng phạm vi được cấp phép.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 1, sau thời gian triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên nhiều tuyến phố quanh khu vực phố cổ đã giảm rõ rệt. Việc duy trì kiểm tra, giám sát góp phần giữ thông thoáng các tuyến đường từng là điểm nghẽn giao thông, hướng tới xây dựng tuyến phố kiểu mẫu.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến xe kinh doanh vận tải, taxi và phương tiện đưa đón người.

Để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, bên cạnh tuần tra trực tiếp, CSGT tăng cường sử dụng hệ thống camera AI và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình làm căn cứ xử lý.

Từ ngày 15/10 đến 19/10, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý trực tiếp tại hiện trường 38 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ xe; đồng thời ghi hình, thu thập tài liệu làm căn cứ xử lý nguội đối với gần 50 trường hợp khác.

Đối với các phương tiện dừng, đỗ kéo dài, gây cản trở giao thông nhưng không có lái xe tại chỗ hoặc không thể liên lạc với người điều khiển, lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý theo quy định. Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng tổ chức cẩu kéo phương tiện để giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm và công an các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, đặc biệt là những phương tiện vi phạm nhưng không có lái xe tại chỗ hoặc tài xế cố tình vắng mặt.