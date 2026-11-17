Sáng 17/11, trong khung giờ cao điểm từ 6 - 9h, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) điều một số tổ công tác tuần tra kiểm soát lưu động, phát hiện và xử lý tình trạng xe chở khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị quanh các tuyến phố cổ.

Chỉ huy Đội CSGT số 1 cho biết, theo quy định tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 16 chỗ trở lên bị hạn chế hoạt động trong các khung giờ cao điểm.

Nhiều xe khách cỡ lớn còn chạy nối đuôi nhau dọc các tuyến phố trung tâm đông đúc. Điều này gây sự xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Để đảm bảo đường sá được thông suốt, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở khu vực trung tâm, Đội CSGT số 1 thường xuyên tuần tra lưu động, tăng cường hướng dẫn các lái xe về những tuyến bị cấm hoạt động, khu vực hạn chế theo giờ.

"Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp tài xế cố tình vi phạm, bất chấp biển cấm để len lỏi vào phố đón trả khách", CSGT cho hay.

Theo cơ quan chức năng, hầu hết người lái xe đều chấp hành, nhưng do yêu cầu phục vụ từ khách du lịch, một số trường hợp vẫn đi vào phố cấm, dừng đỗ sai quy định.

Quá trình bị CSGT xử lý, nhiều tài xế cho biết, họ ít di chuyển vào khu vực trung tâm nên chưa nắm bắt hết các quy định và hệ thống biển báo. Có người trình bày, họ phải đi đến các điểm đón khách do công ty du lịch không có xe nhỏ để trung chuyển.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế có hành vi đi vào đường có biển báo cấm loại xe tương đương sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Còn hành vi dừng, đỗ phương tiện sai quy định và gây cản trở giao thông trên các tuyến phố có biển cấm dừng, đỗ bị lực lượng tuần tra xử phạt 700.000 đồng.

Thời gian tới, CSGT tiếp tục tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mục tiêu nhằm hạn chế xe chở khách cỡ lớn vào phố cổ, góp phần giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.