Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 21/11, anh P.Tr.T (SN 1994) điều khiển xe máy mang BKS 98K1-084.XX đang dừng, đỗ bên phải đường theo hướng từ thôn Vân Từ đi chợ Vực.

Lúc này, ô tô mang BKS 30L-265.XX do anh V.Đ.T (SN 1982) điều khiển lưu thông với tốc độ cao từ phía sau đâm vào xe máy.

Hình ảnh chiếc ô tô lao nhanh, tông thẳng vào xe máy.

Nhờ quan sát kịp thời, anh P.Tr.T phát hiện chiếc ô tô đang lao tới và nhảy lên vỉa hè để tránh va chạm. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc, tiến hành rà soát camera của các hộ dân ven đường, kết hợp dữ liệu quản lý phương tiện để xác định tài xế liên quan.

Theo Đội CSGT số 8, nguyên nhân sơ bộ được xác định là anh V.Đ.T điều khiển ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ dẫn đến va chạm giao thông.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tài xế V.Đ.T bị phạt 21 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc không dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tài xế bị phạt thêm 17 triệu đồng vì hành vi gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường và không ở lại hiện trường. Tổng mức phạt đối với tài xế ô tô là 38 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hiện Đội CSGT số 8 đang tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.