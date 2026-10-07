CSGT Hà Nội vào cuộc xử lý vi phạm vận tải khu vực gần Bến xe Nước Ngầm

Theo thông tin phản ánh, một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có dấu hiệu tổ chức đón hành khách tại các địa điểm cố định bên ngoài bến xe, sử dụng địa điểm thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố để đón khách; đồng thời có trường hợp sử dụng xe trung chuyển để chở hành khách không đúng quy định. Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách theo quy định.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra tại những địa điểm có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xác minh phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện có liên quan.

Ngày 7-10, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết, kiểm tra tại địa điểm đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát - Chi nhánh Hà Nội, tại LK31 TT3-2 Khu đô thị Ao Sào, đường Cổ Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác phát hiện anh Đ.X.H (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô khách BKS: 36H-088.30 đang thực hiện việc đón hành khách.

Nhà xe bị xử phạt vì sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách sai quy định

Qua kiểm tra xác định, đây là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Việc doanh nghiệp tổ chức đón khách tại địa điểm cố định do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố là hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Đối với người điều khiển phương tiện, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đón khách không đúng nơi quy định. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát - Chi nhánh Hà Nội, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách tại địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố, quy định tại điểm e khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Với hành vi này, doanh nghiệp phải đối diện mức phạt tiền từ 10-12 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng hình thức tước phù hiệu xe hợp đồng theo quy định.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách

Trong ngày 6-10 vừa qua, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh, trụ sở tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, do có hành vi sử dụng xe trung chuyển chở hành khách không đúng quy định, vi phạm điểm d khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 11 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra, xử lý trên cho thấy lực lượng CSGT đang tập trung làm rõ những phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, không chỉ kiểm tra người điều khiển phương tiện mà còn xác định trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải khi để xảy ra vi phạm.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn, nhất là tại khu vực Bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định, sử dụng xe trung chuyển sai quy định và các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kinh doanh vận tải đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định, tổ chức hoạt động đúng điều kiện, đúng phạm vi được phép, không vì lợi ích kinh doanh mà vi phạm quy định về đón, trả hành khách.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe, từng bước đưa hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đi vào nền nếp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc và các nguy cơ mất an toàn tại khu vực Bến xe Nước Ngầm cũng như trên địa bàn thành phố.