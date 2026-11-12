CSGT Hà Nội và 3 chuyến xe đặc biệt trên hành trình chào đón sự sống

Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày 10/11, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã 3 lần sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ các phương tiện chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện an toàn, kịp thời.

Một trong 3 sản phụ được hỗ trợ đưa tới bệnh viện. Ảnh: Công an TP Hà Nội. ↵

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 7h35 cùng ngày, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 gồm Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn đã liên tiếp hỗ trợ hai trường hợp sản phụ vỡ ối, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Gần 4 giờ sau lần hỗ trợ đầu tiên, 2 cán bộ tiếp tục sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho một phương tiện chở sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đến khoảng 18h20, trong khung giờ cao điểm tại nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh làm Tổ trưởng, tiếp tục hỗ trợ xe chở sản phụ B.T.H. (sinh năm 1991, trú tại Ninh Bình) đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ của CSGT, sản phụ được đưa đến viện kịp thời. Ảnh: Công an TP Hà Nội. ↵

3 lần hỗ trợ trong cùng một ngày không chỉ giúp các sản phụ kịp thời đến cơ sở y tế mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng CSGT Thủ đô.

Sau mỗi chuyến dẫn đường, các cán bộ, chiến sĩ lại trở về vị trí, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp.