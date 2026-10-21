CSGT Hà Nội tuần tra rạng sáng , xử lý hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm

Trường hợp nam thanh niên điều khiển xe thay đổi kết cấu phương tiện bị xử lý.

Khoảng 1h30 ngày 21/10, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3, Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, trực tiếp chỉ huy các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia…

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 triển khai kế hoạch đến CBCS.

Theo đó, sau khi phổ biến nhiệm vụ, đúng 2h sáng, các tổ công tác triển khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc…Thời điểm rạng sáng, đường phố thưa phương tiện hơn ban ngày nhưng vẫn có người điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến Trường Chinh.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người điều khiển vào khu vực kiểm tra.

Trong hơn một giờ tuần tra, kiểm soát (từ 2h đến 3h30), Đội CSGT đường bộ số 3 đã xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ, phương tiện, các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định.

Đại úy Trần Tiến Đạt, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng, phối hợp với công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công quản lý đặc biệt trong các khung giờ ban đêm, ngày lễ, dịp cuối tuần nhằm bảo đảm An ninh trật tự và TTATGT trên địa bàn quản lý.

Cảnh sát kiểm tra các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm.

“Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy như không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu và đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông”, Đại úy Trần Tiến Đạt cho biết thêm.

Đáng chú ý, khoảng 3h sáng, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên Đ.D.K sinh năm 2008, trú tại Hà Nội, làm tài xế công nghệ Grab, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AM-057XX, vi phạm nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, người này có nồng độ cồn ở mức 0,132 mg/l khí thở.

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,132 mg/l khí thở.

Làm việc với tổ công tác, nam thanh niên cho biết, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhóm bạn đã rủ nhau đi uống bia. Sau đó, người này vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông và bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Tổ công tác lập biên bản xử lý.

Cũng trong rạng sáng 21/10, tổ công tác trên tuyến Trường Chinh đã phát hiện, xử lý 03 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế. Đáng chú ý, các trường hợp đều chở các thanh sắt dài hàng chục mét lưu thông trên đường.

Một trong số 3 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế bị phát hiện, xử lý.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát vào khung giờ đêm muộn, rạng sáng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn giao thông. Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 3 sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường triển khai các phương án kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội.