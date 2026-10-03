CSGT Hà Nội tuần tra đêm, xử lý hàng loạt quái xế

21h ngày 2/10, trụ sở Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vẫn sáng đèn, không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ tập trung nghe chỉ huy triển khai nhiệm vụ cho ca tuần tra đêm.

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 họp triển khai phương án đến toàn bộ CBCS của đơn vị trước giờ làm nhiệm vụ.​​​​​​

Các tổ công tác sau đó tỏa đi các tuyến đường thuộc địa bàn đơn vị quản lý ở các phường Xuân Phương, Từ Liêm, Phú Diễn, Cầu Giấy… nhằm phát hiện và xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi càn quấy, điều khiển xe máy vi phạm TTATGT cũng như các tình huống phức tạp với phương án chặt chẽ.

Sau khoảng 30 phút tuần tra, tiếng bộ đàm vang lên thông tin có nhiều đối tượng thanh, thiếu niên ngổ ngáo đầu trần điều khiển xe máy với tốc độ cao vượt đèn, bấm còi rú ga liên tục. Tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình đón lõng, áp sát cả trước và sau chặn dừng các đối tượng. Qua phân loại các đối tượng cho thấy, phần đông có tuổi đời đều rất trẻ, hầu hết đều sinh năm từ 2007 đến 2009.

Liên tục tuần tra từ 21h30 tối 2/10 đến 1h sáng 3/10, các tổ tuần tra CSGT đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông.

Thượng tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, những thanh, thiếu niên ở độ tuổi còn quá trẻ muốn thể hiện “cái tôi” nên mặc dù không đủ tuổi điều khiển vẫn mang xe máy của gia đình tối tối ra đường “diễu phố”. Không ít trong số đó, cha mẹ thiếu quản lý, nuông chiều con cái sẵn sàng mua phương tiện rồi cho tiền để​​​​ “độ” máy, độ “pô”...

Để xử lý nghiêm đối với những thanh, thiếu niên ngổ ngáo, Đội CSGT số 6 huy động tất cả CBCS tham gia vào nhiệm vụ. Chủ động nắm bắt tình hình và xác định các tuyến đường có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, chú trọng đến những đoạn đường có thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô, bóp còi ầm ĩ, nhằm tập trung đấu tranh xử lý.

Đến 1h ngày 3/10, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hơn 30 trường hợp vi phạm TTATGT và tạm giữ hơn chục phương tiện.

Hai "quái xế" với chiếc xe máy đã độ pô, phát ra tiếng lớn gây mất trật tự, sử dụng biển kiểm soát giả và không có giấy phép lái xe.

Điển hình như trường hợp của Đ.T.N.D. (học sinh lớp 12), dù chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô nhưng vẫn chở “kẹp 3”, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng kiểm tra, trong phương tiện có đến 6 mũ bảo hiểm nhưng không ai đội. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt Đ.T.N.D. và mời phụ huynh lên làm việc để xác minh việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Các trường hợp vi phạm được lực lượng CSGT kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Hàng chục "quái xế" lần lượt bị Cảnh sát bắt giữ.

CSGT lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm.

Các "quái xế" này còn được kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và test chất ma túy.

Một trường hợp vi phạm ký vào biên bản xử phạt.