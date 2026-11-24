Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ ô tô tông vào xe máy chở hàng rồi bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h56 ngày 21/11, tại đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Thời điểm trên, anh P.Tr.T. (SN 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đi máy biển số 98K1-084.xx đang dừng đỗ bên phải đường theo chiều hướng thôn Vân Từ đi chợ Vực, thì bị xe ô tô biển số 30L-265.xx do anh V.Đ.T. (SN 1982, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) lái, đâm va từ phía sau.

May mắn là anh P.Tr.T. kịp thời nhảy lên vỉa hè tránh cú va chạm.

Đoạn video sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng người đàn ông giao hàng (shipper) nhanh trí bỏ chạy nên may mắn thoát chết. Cộng đồng mạng bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy để xử lý nghiêm minh.

Ô tô tông vào xe máy có thùng hàng rồi bỏ chạy.

Vụ va chạm khiến 2 xe thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ do tài xế ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ gây va chạm giao thông.

Đáng chú ý, sau va chạm lái xe ô tô rời khỏi hiện trường. Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội truy xuất các camera nhà dân ven đường và căn cứ vào hệ thống dữ liệu về phương tiện để nhanh chóng tìm được lái xe gây tai nạn.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168 (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238), lái xe ô tô sẽ bị xử lý như sau:

Phạt tiền từ 20 triệu đồng - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông;

Phạt tiền từ 16 triệu đồng - 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường.

Tổng mức tiền phạt tài xế ô tô dự kiến là 38 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.