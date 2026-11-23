Chiều 23/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đoàn và xếp xe phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT chủ trì hội nghị.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026), dự kiến diễn ra vào 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo đại biểu và Nhân dân.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để bảo đảm giao thông phục vụ chương trình, Phòng CSGT đã xây dựng phương án tổng thể, tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá tình hình giao thông trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm. Những khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc được rà soát để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành thành phố và Công an cơ sở trong công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn đại biểu và bố trí vị trí xếp xe.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm túc phương án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng tổ công tác, từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đúng người, đúng vị trí, đúng thời gian.

Trong đó, Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh việc rà soát kỹ các tuyến đường, nút giao trọng điểm, khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các tuyến dẫn đoàn. Lực lượng chức năng phải chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng từ sớm, từ xa, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT triển khai phương án bảo đảm giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật tối 24/11.

Đối với công tác dẫn đoàn và xếp xe, Đại tá Trần Đình Nghĩa yêu cầu tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm sự thống nhất giữa các lực lượng tham gia. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc địa bàn, tuyến đường và phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Quá trình triển khai cần duy trì thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, kịp thời điều chỉnh phương án theo tình hình thực tế. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bình thường của người dân.

Bên cạnh công tác tổ chức lực lượng, Phòng CSGT cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phương án phân luồng để người dân nắm bắt, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp trong thời gian diễn ra chương trình.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử, bảo đảm hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô.

Với phương án được xây dựng và triển khai đồng bộ, Phòng CSGT Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, góp phần phục vụ thành công Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.