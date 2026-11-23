Chủ động phương án, bố trí lực lượng từ sớm

Chiều 23.11, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đoàn và xếp xe phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT chủ trì hội nghị.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026), dự kiến diễn ra vào 20h ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo đại biểu và Nhân dân.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để chủ động bảo đảm TTATGT phục vụ chương trình, Phòng CSGT đã xây dựng phương án tổng thể, tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá tình hình giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; rà soát các khu vực có nguy cơ ùn tắc để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các sở, ban, ngành thành phố, Công an cơ sở trong công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn và bố trí vị trí xếp xe.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương quán triệt và triển khai nghiêm túc phương án; phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đúng người, đúng vị trí, đúng thời gian.

Trong đó, tập trung rà soát kỹ các tuyến đường, nút giao trọng điểm, khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các tuyến dẫn đoàn; chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng từ sớm, từ xa, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Bảo đảm an toàn cho đại biểu, hạn chế ảnh hưởng đến người dân

Đối với công tác dẫn đoàn và xếp xe, đồng chí Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh yêu cầu tổ chức chặt chẽ, khoa học, thống nhất giữa các lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc địa bàn, tuyến đường và phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Quá trình triển khai cần tăng cường phối hợp, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời điều chỉnh phương án theo tình hình thực tế, vừa bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bình thường của Nhân dân.

Khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng khi di chuyển qua khu vực.

Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức giao thông, các đơn vị cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phương án phân luồng giao thông để người dân nắm bắt, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Phòng CSGT quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, góp phần vào thành công của Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.