Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đoàn và xếp xe phục vụ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT chủ trì hội nghị.

Hai hội nghị diễn ra trong các ngày 27 và 28/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước và đông đảo đại biểu quốc tế. Đây là những sự kiện đối ngoại quan trọng, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chặt chẽ, trong đó có nhiệm vụ tổ chức giao thông, dẫn đoàn và điều tiết phương tiện trên các tuyến đường liên quan.

CSGT Hà Nội triển khai phương án dẫn đoàn, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hội nghị cấp cao quốc tế.

Để chủ động thực hiện nhiệm vụ, Phòng CSGT đã xây dựng phương án tổng thể, tổ chức khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm và khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các tuyến đường dự kiến có đoàn đại biểu di chuyển cũng được kiểm tra, đánh giá nhằm chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở khảo sát, đơn vị xây dựng phương án phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn và sắp xếp phương tiện phục vụ hội nghị. Công tác phối hợp với Công an các phường và lực lượng chức năng liên quan cũng được tăng cường, bảo đảm việc triển khai thống nhất, đồng bộ.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trao đổi, báo cáo về công tác chuẩn bị và những nội dung cần phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Đình Nghĩa yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, từng tổ công tác. Các đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến đường được giao phụ trách, rà soát kỹ các vị trí trọng điểm, không để xảy ra sơ suất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh, công tác dẫn đoàn, phân luồng và điều tiết giao thông phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ cần chủ động dự báo lưu lượng phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, đồng thời duy trì giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên trao đổi với các lực lượng phối hợp để kịp thời điều chỉnh phương án khi có tình huống phát sinh. Cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với đại biểu quốc tế cũng như người dân.

Với sự chuẩn bị chủ động và việc triển khai đồng bộ các phương án, Phòng CSGT Hà Nội quyết tâm bảo đảm TTATGT, an toàn cho các đoàn đại biểu, góp phần phục vụ thành công hai hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra tại Thủ đô.

Trong hai ngày 27 và 28/11, từ 6h đến 20h, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường phục vụ các hội nghị cấp cao quốc tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, tạm cấm xe ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70). Xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên được phép hoạt động theo quy định.