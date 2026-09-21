CSGT Hà Nội tìm thấy thiếu nữ mất liên lạc với gia đình tại Bến xe Nước Ngầm

Ngày 20/9, gia đình anh C.V.M (SN 1983, trú tại xã Ứng Hòa, Hà Nội) phát hiện con gái là C.T.N.Q (SN 2010) không có mặt tại nhà, nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Qua trích xuất camera, gia đình xác định em Q đã lên một chiếc taxi mang biển kiểm soát 19H-050.xx nhưng không rõ hành trình di chuyển.

Lo lắng cho sự an toàn của con gái, gia đình anh M đã liên hệ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương xác minh phương tiện và hành trình di chuyển. Qua rà soát, nhận định chiếc taxi có khả năng di chuyển về khu vực Bến xe Nước Ngầm, đơn vị đã liên hệ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) để phối hợp tìm kiếm.

Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, đã chỉ đạo tổ công tác khẩn trương rà soát khu vực các bến xe và địa bàn lân cận.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc taxi mang biển kiểm soát 19H-050.xx đang dừng gần Bến xe Nước Ngầm nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định em Q đang ở trên xe và dự định đón xe khách đi Thanh Hóa vào khoảng 18 giờ.

Tổ công tác sau đó đã đưa em Q về Công an phường Yên Sở để làm việc, đồng thời thông báo cho gia đình đến đón.