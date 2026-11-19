Kiểm tra gần 400 phương tiện, xử lý 70 trường hợp vi phạm

Những tháng cuối năm, thời tiết trên các tuyến sông thường diễn biến phức tạp, sương mù xuất hiện khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giữa các phương tiện. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các phương tiện vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và phương tiện có dấu hiệu liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát.

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, điều kiện an toàn kỹ thuật và việc chấp hành các quy định về giao thông đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện trên sông Hồng, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/10 đến 14/11/2026, đơn vị đã kiểm tra 398 phương tiện, gồm 294 phương tiện vận tải hàng hóa, 103 phương tiện vận tải hành khách và 1 phương tiện tàu hút.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 70 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt 116,7 triệu đồng, tạm giữ 69 bộ giấy tờ.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động tại bến khách ngang sông với 18 trường hợp; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn với 20 trường hợp; đăng ký, đăng kiểm phương tiện với 9 trường hợp và vi phạm nồng độ cồn với 4 trường hợp.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành quy định, kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, chủ động phòng ngừa sự cố trong quá trình lưu thông.

Phát hiện 3 phương tiện chở hàng trăm mét khối cát không rõ nguồn gốc

Cùng với kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, hoạt động vận chuyển cát trên sông Hồng cũng được lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phát hiện, kiểm tra 3 phương tiện vận chuyển cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cụ thể, khoảng 21h45 ngày 22/10, tại Km193 sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, tổ công tác kiểm tra phương tiện VP-2217 đang vận chuyển cát xuôi dòng. Những người trên phương tiện xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và chứng chỉ chuyên môn, tuy nhiên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát trong khoang chứa. Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở khoảng 100m3 cát.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận chuyển cát, làm rõ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tiếp đó, khoảng 19h30 ngày 25/10, tại Km194+500 sông Hồng, thuộc địa phận phường Phú Thượng, lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện PT-2879. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Khối lượng cát trên phương tiện được xác định khoảng 100m3.

Gần đây nhất, khoảng 1h18 ngày 11/11, tại Km158 sông Hồng, thuộc địa phận xã Hồng Vân, tổ công tác tiếp tục phát hiện phương tiện HN1699 đang vận chuyển khoảng 130m3 cát xuôi dòng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đối với cả 3 vụ việc, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh để đề xuất xử lý theo quy định.

Không chỉ tập trung kiểm tra phương tiện vận tải, lực lượng chức năng còn chú trọng bảo đảm an toàn tại những khu vực có công trình đang thi công trên sông. Đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là khi phương tiện lưu thông vào ban đêm hoặc trong điều kiện sương mù dày.

Ông Phạm Minh Đức, người làm nhiệm vụ điều tiết giao thông đường thủy phục vụ thi công cho biết, từ khi dự án triển khai đến nay, trên tuyến chưa xảy ra sự cố. Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy tổ chức điều tiết, tuần tra, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực thi công, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn đơn vị quản lý có 4 công trình cầu vượt sông đang thi công. Do đó, công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực này luôn được chú trọng.

Theo Trung tá Trường, vào thời điểm cuối năm, sương mù thường xuất hiện trên các tuyến sông, làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Nếu thiếu quan sát hoặc chủ quan khi lưu thông, nguy cơ va chạm có thể xảy ra, đặc biệt tại những khu vực có chướng ngại vật và công trình thi công.

Trung tá Trịnh Văn Trường khuyến cáo, người điều khiển phương tiện đường thủy cần chủ động giảm tốc độ, tăng cường quan sát, chấp hành hệ thống biển báo, quy tắc giao thông và chú ý các chướng ngại vật trên tuyến, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, chủ động phòng ngừa tai nạn, kiểm soát hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố.