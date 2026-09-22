CSGT Hà Nội soi camera truy tìm, bắt giữ kẻ đập vỡ gương xe tải rồi bỏ đi

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh xác minh, làm rõ người đàn ông đập vỡ 2 gương chiếu hậu của xe tải rồi rời khỏi hiện trường.

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 21/9, trước số 155 đường Xuân Đỉnh, anh T.M.Q. lái xe tải mang biển kiểm soát 30M-135.XX thì gặp một người đàn ông đang sang đường. Tài xế đã phanh xe để tránh người này. Sau đó, người đàn ông có lời nói gây sự rồi dùng tay đập vỡ 2 gương chiếu hậu của xe tải.

Sau khi thực hiện hành vi trên, người này rời khỏi hiện trường.

N.Đ.C. tại cơ quan công an. (Ảnh: Cục CSGT)

Tiếp nhận video ghi lại vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Xuân Đỉnh rà soát hệ thống camera, xác minh thông tin và truy tìm người liên quan.

Qua hình ảnh camera và các biện pháp xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người có hành vi đập vỡ 2 gương xe tải.

Đến khoảng 0h10 ngày 22/9, công an xác định N.Đ.C. (SN 1991) là người thực hiện hành vi trên và bắt giữ.

Công an phường Xuân Đỉnh đã tiếp nhận vụ việc, tạm giữ N.Đ.C. để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Theo quy định pháp luật, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ và giá trị tài sản bị thiệt hại. Trường hợp đủ căn cứ, người thực hiện có thể bị xem xét về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi vẫn có thể bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính và phải bồi thường thiệt hại nếu gây tổn thất về tài sản.