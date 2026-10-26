CSGT Hà Nội sẽ tăng cường xử lý xe dừng đỗ trái phép trước cổng trường

Ngày 26/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong một tuần qua, lực lượng chức năng toàn thành phố đã xử lý trên 8.900 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 1.890 phương tiện các loại.

CSGT nhắc nhở phụ huynh không dừng xe dưới lòng đường khi chờ đón con.

Trong số này, các đơn vị xử phạt khoảng 2.000 phương tiện dừng, đỗ trái quy định gây cản trở giao thông trên các tuyến đường. Riêng lực lượng CSGT phát hiện và xử lý gần 1.500 xe.

Thời gian qua, ngoài các tuyến phố trung tâm, CSGT Hà Nội thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ trái quy định trước khu vực các trường học. Đây là một trong những "điểm nóng" về ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ đưa đón học sinh.

Tại những địa bàn đông đúc như các phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phát hiện và xử lý gần 100 phương tiện vi phạm hành vi này.

CSGT sẽ tăng cường xử lý xe dừng đỗ trái phép trước cổng trường.

Kết quả, sau một thời gian xử lý trực tiếp lẫn phạt nguội qua hình ảnh từ camera AI, nhiều tuyến phố có các trường học đông đúc như Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng), tình trạng xe dừng đỗ khi đưa đón học sinh đã giảm hẳn.

Điển hình như chiều 26/10, tổ công tác của Đội CSGT số 4 kiểm soát quanh một số trường học trên tuyến Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, song không phát hiện trường hợp phụ huynh nào dừng, đỗ xe trái quy định trước hoặc gần cổng trường.

"Đó là lý do mà vào giờ cao điểm chiều nay, tình hình giao thông trước các trường học ở khu vực này trở nên thông thoáng. Chỉ còn một số tài xế, chủ yếu là các xe dịch vụ dừng vài phút để chờ khách", chỉ huy Đội CSGT số 4 thông tin.

Ngoài xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng cũng tăng cường ứng dụng thiết bị nghiệp vụ, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và camera AI trên toàn thành phố để kịp thời phát hiện, ghi nhận và xử lý nghiêm các vi phạm về dừng đỗ.

Nhiều trường hợp dừng, đỗ trái phép được cảnh sát ghi hình để phạt nguội.

Cũng trong một tuần qua, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, CSGT Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông.

Thời gian tới, CSGT tiếp tục phối hợp với công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trục chính, xuyên tâm, vành đai, cửa ngõ ra vào Thủ đô. Tiếp đó là những khu vực tập trung đông phương tiện như bến xe, bệnh viện lớn, trường học.

Các tổ tuần tra tập trung xử lý mọi phương tiện ô tô con, taxi và taxi công nghệ, xe khách, xe tải và xe máy có hành vi vi phạm như: Dừng, đỗ tại nơi có biển cấm; dừng, đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ, tại nơi giao nhau; đỗ xe thành hàng ngang, đỗ ngược chiều.