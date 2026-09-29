CSGT Hà Nội nâng chuẩn ứng xử, hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn

Văn hóa ứng xử phải trở thành chuẩn mực hằng ngày

Hội thi có sự tham dự và chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng lãnh đạo Phòng CSGT và các đội tuyển tham gia.

Hội thi được tổ chức trong bối cảnh toàn lực lượng Công an TP Hà Nội đang đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời tiếp tục triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và Quy định 246 về tư thế, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT cho rằng, các quy định về ứng xử không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay yêu cầu mang tính hình thức mà cần trở thành chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói và hành động hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, CSGT là lực lượng thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người dân trên đường phố. Vì vậy, từng lời nói, cử chỉ, thái độ và cách giải quyết công việc đều tác động trực tiếp đến hình ảnh của lực lượng Công an trong nhân dân.

Văn hóa ứng xử, theo đó, không tách rời kỷ luật công tác mà được thể hiện qua những hành động cụ thể như tư thế đúng điều lệnh, lời nói chuẩn mực, thái độ bình tĩnh, hướng dẫn tận tình và hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn.

Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh, mục tiêu hướng tới là xây dựng hình ảnh người CSGT Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi được triển khai với nhiều hình thức như thi trực tuyến, thi ảnh và sân khấu hóa. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ.

“Hội thi có thể kết thúc trong một ngày, nhưng văn hóa ứng xử phải được rèn luyện thường xuyên trong từng cử chỉ, lời nói và việc làm”, Đại tá Trần Đình Nghĩa nói.

Kỷ luật, đúng quy trình nhưng phải gần dân

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT trong việc lựa chọn nội dung và tổ chức hội thi phù hợp với đặc thù của lực lượng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, mục tiêu của hội thi không chỉ là kiểm tra cán bộ, chiến sĩ nhớ được bao nhiêu quy định mà quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ yêu cầu về tác phong, trách nhiệm và cách ứng xử trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đối với lực lượng CSGT, yêu cầu này càng có ý nghĩa bởi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ tại những tuyến đường đông phương tiện, tiếp xúc trực tiếp với người dân và xử lý nhiều tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội,

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu cán bộ CSGT phải “chuẩn trong từng động tác, đúng trong từng quy trình, rõ trong từng lời nói và có trách nhiệm trong từng quyết định”.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, sự nghiêm khắc trong xử lý vi phạm cần đi cùng thái độ tôn trọng nhân dân; việc gần dân phải gắn với nguyên tắc, đúng pháp luật và công tâm.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số được triển khai ngày càng sâu rộng trong quản lý giao thông, yêu cầu về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ cũng được đặt ra cao hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cho rằng, hệ thống công nghệ, trong đó có camera AI, có thể hỗ trợ phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế vai trò của cán bộ trong việc giải thích, hướng dẫn và tạo sự đồng thuận khi thực hiện nhiệm vụ.

“Càng ứng dụng công nghệ, càng phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

5 đội tuyển tranh tài qua 3 phần thi

Tham gia hội thi có 5 đội tuyển, trải qua 3 phần thi với nội dung xoay quanh quy tắc ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT.

Các đội tuyển thể hiện tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và sáng tạo, đồng thời xử lý những tình huống gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân.

Sau thời gian tổ chức, hội thi hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kết quả, Đội 2 giành giải Nhất, Đội 1 giành giải Nhì và Đội 4 giành giải Ba. Ban Tổ chức trao giải Đội có phần thi xử lý tình huống hay nhất cho Đội 3 và giải Đội thi có màn chào hỏi ấn tượng nhất cho Đội 5.

Các đội tuyển được trao giải sau những phần thi sôi nổi, thể hiện kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống trong thực thi nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết giá trị quan trọng của hội thi không chỉ nằm ở kết quả và giải thưởng mà còn ở nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với hình ảnh, uy tín và danh dự của lực lượng.

Theo Trưởng Phòng CSGT, văn hóa ứng xử của người chiến sĩ được thể hiện từ những việc rất cụ thể trong quá trình làm nhiệm vụ: chấp hành đúng điều lệnh, giao tiếp chuẩn mực, giữ thái độ bình tĩnh, hướng dẫn tận tình và thực hiện đúng quy định khi tiếp xúc với nhân dân.

Qua đó, lực lượng CSGT Thủ đô hướng tới xây dựng tác phong làm việc kỷ luật, chuyên nghiệp, gần dân và tận tâm phục vụ nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong tình hình mới.