CSGT Hà Nội mở đường, đưa người phụ nữ bị tai nạn đi cấp cứu
Quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 đã kịp thời phối hợp với người dân hỗ trợ người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu.
Khoảng 15h15 ngày 20/10, tại Km 21+100 Quốc lộ 32, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh, làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 32 thì có một ô tô dừng lại đề nghị hỗ trợ. Qua kiểm tra, trên xe có một phụ nữ bị gãy chân do tai nạn giao thông, chảy máu nhiều, người trong tình trạng nguy kịch.
Trước tình hình trên, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng ô tô chuyên dụng khẩn trương mở đường cho xe chở người bị nạn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.
Người bị nạn được xác định là bà B. T. N (sinh năm 1961, trú tại xã Hát Môn, thành phố Hà Nội). Theo thông tin tài xế cho biết, anh và người dân phát hiện bà N bị tai nạn giao thông trên đường, gãy chân, chảy nhiều máu nên cùng mọi người đưa đi viện, sau đó gặp được tổ công tác và được các chiến sĩ CSGT hỗ trợ.
Việc sử dụng xe chuyên dụng mở đường đã góp phần hỗ trợ phương tiện chở người bị nạn di chuyển đến cơ sở y tế trong tình huống cấp bách. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy hiểm.
Giữa nhịp sống hối hả, việc người dân chủ động giúp đỡ người gặp nạn, cùng với sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng CSGT Hà Nội đã lan toả tinh thần nhân ái, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/csgt-ha-noi-mo-duong-dua-nguoi-phu-nu-bi-tai-nan-di-cap-cuu-10435041.html