CSGT Hà Nội mở đường, đưa người phụ nữ bị tai nạn đi cấp cứu

Khoảng 15h15 ngày 20/10, tại Km 21+100 Quốc lộ 32, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh, làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 32 thì có một ô tô dừng lại đề nghị hỗ trợ. Qua kiểm tra, trên xe có một phụ nữ bị gãy chân do tai nạn giao thông, chảy máu nhiều, người trong tình trạng nguy kịch.

Người dân và CSGT hỗ trợ người phụ nữ gặp tai nạn trên đường.

Trước tình hình trên, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng ô tô chuyên dụng khẩn trương mở đường cho xe chở người bị nạn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.

Tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng mở đường người bị nạn đi cấp cứu.

Người bị nạn được xác định là bà B. T. N (sinh năm 1961, trú tại xã Hát Môn, thành phố Hà Nội). Theo thông tin tài xế cho biết, anh và người dân phát hiện bà N bị tai nạn giao thông trên đường, gãy chân, chảy nhiều máu nên cùng mọi người đưa đi viện, sau đó gặp được tổ công tác và được các chiến sĩ CSGT hỗ trợ.

Việc sử dụng xe chuyên dụng mở đường đã góp phần hỗ trợ phương tiện chở người bị nạn di chuyển đến cơ sở y tế trong tình huống cấp bách. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy hiểm.

Hiện bà N đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, tích cực cấp cứu.

Giữa nhịp sống hối hả, việc người dân chủ động giúp đỡ người gặp nạn, cùng với sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng CSGT Hà Nội đã lan toả tinh thần nhân ái, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.