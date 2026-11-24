Tuyến Cienco5 là tuyến giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía Nam thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa lớn, trong đó có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

CSGT phối hợp Công an xã Dân Hoà kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Cienco5.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phương án, phối hợp với Công an xã Dân Hòa tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến, tập trung kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Trường hợp chở hàng hoá làm rơi vãi bị kiểm tra, xử lý.

Điển hình, hồi 17h05 ngày 23/11/2026, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải BKS 29E-288.xx do anh N.Q.H (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển, chở vật liệu xây dựng để đất rơi vãi xuống mặt đường. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi để vật liệu rơi vãi trên đường, với mức phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải BKS 17C-081.xx do anh H.V.Đ (SN 1979, trú tại Lào Cai) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra tải trọng, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng vượt quá 23% trọng tải cho phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển về hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là cá nhân về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Các trường hợp vi phạm đều được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện với hành vi trên bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; chủ phương tiện là cá nhân bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng.

Trung tá Đỗ Hải Hà, Phó Đội Trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, nhằm bảo đảm TTATGT và phòng ngừa tai nạn, đơn vị duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24, tập trung vào các khu vực, thời điểm có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động.

Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe; yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa, không để vật liệu rơi vãi, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Thời gian tới, đặc biệt trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm tăng cao, Đội CSGT đường bộ số 10 sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển, thi công các công trình trên địa bàn.