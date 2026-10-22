CSGT Hà Nội kịp thời ngăn cô gái trẻ nhảy cầu Long Biên, lý do vừa thương vừa giận

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 7h25 ngày 22/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Nhật Duật, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 nhận được tin báo của người dân về một cô gái trẻ có biểu hiện muốn nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kiên trì khuyên nhủ, động viên để cô gái từ bỏ ý định nguy hiểm. Sau đó, lực lượng chức năng đưa cô gái về trụ sở đơn vị nhằm bảo đảm an toàn.

Qua trao đổi, các cán bộ CSGT nhận thấy cô gái đang rơi vào khủng hoảng tâm lý do chuyện tình cảm. Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân, đồng thời liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ, động viên cô gái.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục phối hợp với gia đình để giúp cô gái ổn định tinh thần, bảo đảm an toàn.

Sự phát hiện kịp thời cùng những lời khuyên, động viên đúng lúc của lực lượng chức năng đã giúp ngăn chặn tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Hành động trách nhiệm, nhân văn của các chiến sĩ CSGT Hà Nội góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những thời điểm khó khăn.