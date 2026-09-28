CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa người đàn ông có biểu hiện đột quỵ đến bệnh viện

The tin từ Công an TP Hà Nội, chiều ngày 26/9, trong khi làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một tài xế ô tô.

Trên xe lúc này có ông V.X.T. (SN 1965, trú tại TP Hải Phòng) có biểu hiện đột quỵ, khó thở, cần nhanh chóng đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác do Thiếu tá Bùi Anh Hoằng làm Tổ trưởng đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ CSGT đã giúp bệnh nhân sớm tiếp cận cơ sở y tế, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông Thủ đô trách nhiệm, tận tụy, sẵn sàng có mặt khi Nhân dân cần.