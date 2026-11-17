CSGT nhờ xe cứu thương đang lưu thông trên đường hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu.

Khoảng 7h20 ngày 17/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đại La, tổ công tác do Thiếu tá Trịnh Văn Hải làm Tổ trưởng phát hiện một cụ bà tại khu vực ngõ 84 Đại La, phường Bạch Mai có biểu hiện bất thường, nghi bị tai biến.

Tổ công tác và người dân hỗ trợ người bị nạn.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với người dân hỗ trợ nạn nhân, đồng thời liên hệ với gia đình và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình trạng sức khỏe của cụ bà, tổ công tác không chờ xe cấp cứu mà chủ động nhờ một xe cứu thương đang lưu thông trên đường hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại bệnh viện, cụ bà được các y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời. Theo thông tin từ gia đình hiện sức khỏe của cụ bà đã ổn định.

Tổ công tác cảm ơn tài xế xe cứu thương đã hỗ trợ.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ Cảnh sát giao thông, đại diện gia đình đã đến đơn vị gửi thư cảm ơn Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 vì đã quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp hỗ trợ người thân của gia đình trong thời điểm nguy cấp.