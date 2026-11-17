Trước đó vào sáng 17/11, tổ công tác của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Thiếu tá Trịnh Văn Hải làm Tổ trưởng được phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đại La.

Tổ công tác và người dân hỗ trợ người bị nạn.

Khoảng 7h20, tổ CSGT khi tuần tra tại khu vực ngõ 84 Đại La (phường Bạch Mai) thì phát hiện một cụ bà có biểu hiện bất thường, nghi bị tai biến khi đang đi bộ.

Khẩn trương lại gần kiểm tra tình hình sức khỏe của cụ bà, tổ công tác lập tức cùng người dân sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

CSGT nhờ xe cứu thương đang lưu thông trên đường hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu.

Bên cạnh việc liên hệ với gia đình, trước tình trạng sức khỏe của cụ bà diễn biến phức tạp đòi hỏi phải xử lý "thời gian vàng", tổ công tác đã quyết định không chờ xe cứu thương điều phối từ xa mà chủ động nhờ một xe cứu thương đang lưu thông trên đường kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Tại bệnh viện, nhờ được tiếp nhận và xử trí chuyên môn nhanh chóng từ các bác sĩ, cụ bà đã vượt qua cơn nguy kịch.

Tổ công tác cảm ơn tài xế xe cứu thương đã hỗ trợ.

Theo thông tin cập nhật, cụ bà bị tai biến nhẹ và hiện tại sức khỏe đã hoàn toàn ổn định.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén và thái độ phục vụ Nhân dân tận tình của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô, gia đình cụ bà đã trực tiếp đến đơn vị gửi thư cảm ơn Ban Chỉ huy Phòng CSGT cùng Ban Chỉ huy Đội CSGT số 4. Những nghĩa cử cao đẹp này tiếp tục làm rạng ngời thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".